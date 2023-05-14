27-летний Камран Аскеров в круглых очках пропал в Смоленске 9 мая

Фото: ПСО «Сальвар».

В областном центре пропал человек, сообщает поисково-спасательный отряд «Сальвар». Аскеров Камран Заурович 1996 года рождения перестал выходить на связь 9 мая.

«Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие с большими залысинами, глаза светло-карие. Носит очки круглой формы», - рассказали поисковики.

Мужчина был одет в черную куртку с белым и красным элементами, черные брюки и белую шапку. Любую информацию о пропавшем просят передать по телефонам: 8-4812-63-63-33, 8-910-710-33-03, 102.

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