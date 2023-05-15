Смоленский врио губернатора Василий Анохин представил итоги работы за неделю. Фото: страница главы региона ВКонтакте.

Глава Смоленской области поделился итогами недели на своей странице ВКонтакте.

Василий Анохин рассказал, что на днях ему удалось договориться с заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым о реконструкции Талашкинской ГРС. Это даст возможность газифицировать более тысячи домовладений уже в 2024 году.

Также на этой неделе стало известно, что на базе вузов СмолГу и МАИ будут готовить специалистов для работы на Смоленском авиационном заводе. В сентябре к обучению на бюджетной основе приступят 50 человек по специальностям самолето- и ракетостроение.

Помимо этого, врио губернатора сообщил о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Угре и фельдшерско-акушерского пункта в Знаменском сельском поселении. Решения приняты по итогам общения с жителями Угранского района.

Также вместе со смолянами на этой неделе глава региона отправил очередные 10 тонн гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.

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