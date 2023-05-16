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НовостиОбщество16 мая 2023 13:08

В Смоленской области ремонтируют дорогу к музею-заповеднику имени Грибоедова

«Смоленскавтодор» выполняет работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: «Смоленскавтодор».

Фото: «Смоленскавтодор».

В 2023 году проводится ремонт участка автомобильной дороги «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия»-Хмелита-Холм-Жирковский-Яковлево»-музей-заповедник «Хмелита» протяженностью 2,5 км. Она ведёт к музею-заповеднику имени Грибоедова.

Как сообщают в профильном департаменте, на объекте уже выполнено фрезерование и устройство выравнивающего слоя асфальтового покрытия. Далее рабочие приступят к устройству верхнего слоя асфальтового покрытия, укреплению обочин и замене дорожных знаков.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске продолжаются работы по благоустройству Солдатского озера. Реконструкция проходит согласно установленным срокам.