В Смоленской области ремонтируют дорогу к музею-заповеднику имени Грибоедова

Фото: «Смоленскавтодор».

В 2023 году проводится ремонт участка автомобильной дороги «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия»-Хмелита-Холм-Жирковский-Яковлево»-музей-заповедник «Хмелита» протяженностью 2,5 км. Она ведёт к музею-заповеднику имени Грибоедова.

Как сообщают в профильном департаменте, на объекте уже выполнено фрезерование и устройство выравнивающего слоя асфальтового покрытия. Далее рабочие приступят к устройству верхнего слоя асфальтового покрытия, укреплению обочин и замене дорожных знаков.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске продолжаются работы по благоустройству Солдатского озера. Реконструкция проходит согласно установленным срокам.