Смолянам предлагают выбрать слоган и цвет для оформления фотозоны за Громовой башней. Фото: пресс-служба администрации города.

Смолянам предлагают выбрать внешний облик фотозоны за Громовой башней в центре города. Сделать это можно, приняв участие в голосовании по ссылке.

В мэрии напоминают, что в 2023 году в историческом центре Смоленска в рамках федеральной грантовой поддержки установят арт-объекты, малые архитектурные формы, элементы туристической навигации, информационные таблички на зданиях, появятся новые велопарковки и многое другое. Оформление фотозон – один из элементов такой работы.

Отметим, что все эти преобразования возможны благодаря победе проекта «Смоленская крепость: была, есть и будет» во всероссийском конкурсе.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске продолжаются работы по благоустройству Солдатского озера. Реконструкция проходит согласно установленным срокам.