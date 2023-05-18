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НовостиОбщество18 мая 2023 5:55

«День крепости» пройдёт 27 мая в Смоленске

Смолянам предлагают очистить территорию возле восточного участка стены
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
«День крепости» пройдёт 27 мая в Смоленске. Фото: Алёна Лавушкина.

«День крепости» пройдёт 27 мая в Смоленске. Фото: Алёна Лавушкина.

«День Крепости» пройдёт в Смоленске 27 мая в 11:00. Задачей субботника станет уборка поросли и зачистка рва от мусора у башни Долгочевской и башни Воронина (восточный участок стены, недалеко от синагоги). Приглашаются все желающие.

Проект "День Крепости" реализуется при поддержке администрации Смоленской области и города. Рабочий инвентарь и средства защиты будут предоставлены.

Ранее «КП» писала, что для уборки Смоленска закупят дополнительную спецтехнику. В настоящее время работы ведутся в усиленном режиме.