«День крепости» пройдёт 27 мая в Смоленске. Фото: Алёна Лавушкина.

«День Крепости» пройдёт в Смоленске 27 мая в 11:00. Задачей субботника станет уборка поросли и зачистка рва от мусора у башни Долгочевской и башни Воронина (восточный участок стены, недалеко от синагоги). Приглашаются все желающие.

Проект "День Крепости" реализуется при поддержке администрации Смоленской области и города. Рабочий инвентарь и средства защиты будут предоставлены.

Ранее «КП» писала, что для уборки Смоленска закупят дополнительную спецтехнику. В настоящее время работы ведутся в усиленном режиме.