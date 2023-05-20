Василий Анохин проведёт встречу с жителями Ельнинского района. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

23 мая, во вторник, врио губернатора Василий Анохин посетит Ельнинский район. В 16:00 в районном доме культуры (Пролетарская, 46) глава региона проведёт открытую встречу с жителями. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

За два часа до начала мероприятия, с 14:00, в ДК будут работать руководители профильных направлений администрации. Обратиться к ним можно будет по вопросам:

– здравоохранения и культуры

– соцзащиты и образования

– строительства, ЖКХ и дорог

Ранее «КП» писала, что ЦУР и администрация Смоленска проведут прямой эфир на тему уборки и обслуживания городских парков. Также будет затронута тематика озеленения областного центра.