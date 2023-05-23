В смоленском райцентре неизвестный расстрелял двух собак. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В Смоленской области неизвестный жестоко расправился с собаками. Местные жители в социальных сетях рассказали, что в Вязьме были застрелены две собаки: одна из них погибла, а вторая находится в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл днём, в черте города, где неподалеку гуляли дети и пожилые люди.

– Был вызван наряд полиции, пулю изъяли для экспертизы, будет разбирательство, - рассказал автор публикации.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске малолетние вандалы разгромили автомобиль. Видео с места происшествия поделились смоляне в соцсети.