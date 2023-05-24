Смоленская АЭС: в Десногорске прошел финал Фестиваля «U-235. Новые песни»

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

19-20 мая 2023 года в городе атомщиков состоялся финал Фестиваля авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни», который объединил более сотни талантливых молодых дарований из России, Армении, Египта, Кении, Замбии и Шри-Ланки. Право стать столицей столь масштабного события Десногорску выпало благодаря победе в конкурсе муниципалитетов, который проводился в рамках проекта «Школа Росатома».

«Отрадно, что именно в Десногорске — молодом и энергичном городе атомщиков проходит финал фестиваля, - отметил на открытии творческого форума в живописном АтомПарке директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. - Приятно видеть столько гостей, которые приехали к нам, в том числе из далеких, более теплых стран. Пусть погода у нас пока не самая теплая, но уверен, что доброта сердец, дружеских встреч и искренних пожеланий согреет всех вас».

Депутат Смоленской областной Думы Михаил Лосенко подчеркнул, что для жителей Десногорска финал Фестиваля — это большой праздник. И неважно, кто станет победителем, все участники и зрители получат огромное удовольствие от песни и музыки, которые, как известно, пробуждают в людях прекрасные чувства и помогают в жизни.

В первый фестивальный день проходили конкурсные прослушивания участников в номинациях «Поэзия», «Авторская музыка», «Авторская песня» (в двух возрастных категориях: «Дети» и «Молодежь»), «Исполнитель авторской песни». Десногорск представляли два начинающих поэта — Софья Козырева и Ульяна Парамонова. Выступления оценивало профессиональное жюри: поэт, музыкант, лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова, руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова, Заслуженная артистка России Анна Ардова, режиссёр, продюсер, руководитель Нового Манежа Дмитрий Бикбаев, автор-исполнитель Наталья Кучер, соло-гитарист группы «Сурганова и Оркестр» Валерий Тхай и солист группы «Ирония судьбы» Алексей Хомчик. «Очень важно, что в нашей стране есть люди, которые владеют русским языком и пишут хорошие, добрые песни. Песни, в которых есть любовь к Родине, любовь к маме, к своему городу, к учителям, к себе, - отметила советник департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом», руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова. - В течение этих двух дней, которые мы провели в Десногорске, мы увидели, что есть хорошие песни, есть искреннее отношение к своему краю, Родине, и это очень важно. На сцене выступали юные поэты, музыканты и композиторы с авторскими и хорошо знакомыми всем нам песнями. Глубокие эмоциональные произведения о любви, дружбе, близких людях, о Родине, героических страницах Великой Отечественной войны звучали так душевно и трогательно, что не оставили равнодушным никого.

«Здесь невероятная атмосфера, нас везде тепло встречают, мы знакомимся, общаемся, - поделилась впечатлениями Алина Кусакина из Энергодара. - Это так здорово собраться всем вместе на таком потрясающем мероприятии в красивом городе Десногорске. Спасибо Росатому за эту прекрасную возможность!» С крошечного жаркого острова Ламу в Кении, где единственным средством передвижения служат ослики, на финал конкурса приехала группа детей, самому младшему из которых всего 5 лет. Они выступали с песней Анны Герман «Эхо», звучавшей в фильмах «Судьба» и «Вызов». Не владея русским языком, смогли ее не просто выучить, но и прочувствовать, поэтому их выступление получилось таким душевным и вызвало восхищение. Фестивальная программа была по-настоящему насыщенной. Начинающие музыканты и поэты побывали на родине великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, посетили музей под открытым небом на Кургане Славы, отдали дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу нашей Родины. Творческие мастер-классы в художественной школе помогли соединить музыку и живопись, а встречи с Дмитрием Бикбаевым и Алексеем Хомчиком в Доме детского творчества — освоить тонкости сценического мастерства. Незабываемые впечатления и заряд позитива подарил всем концерт Анны Ардовой, который состоялся в ЦИСО «Нейтрино». Завершился Фестиваль награждением победителей и призеров, Гала-концертом и выступлением группы «Сурганова и Оркестр».

«Я открыла огромное количество талантливых, интересных, самобытных творческих личностей. И сама задача фестиваля — открывать новые имена, давать возможность этим талантам идти дальше, чтобы о них узнало как можно больше людей в стране и даже за рубежом, - поделилась впечатлениями председатель жюри, певица Светлана Сурганова. - Столица фестиваля — прекрасный город Десногорск порадовал погодой, дружелюбной атмосферой, здесь все было по-семейному, очень тепло и душевно».