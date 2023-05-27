Благотворительная выставка «Возьми друга с собой» пройдёт в Смоленске. Фото: Павел Ковальский

27 мая, с 12.00 до 14.00 в Смоленске на площадке напротив кинотеатра «Современник» пройдет благотворительная выставка-раздача животных (и кошек, и собак) «Возьми друга домой».

На выставке смоляне смогут выбрать себе питомца, пообщаться с представителями приютов и волонтерами города.

При желании можно оказать посильную помощь:

Сухой корм и консервы для кошек и собак, котят и щенков, лакомства, витамины;

Крупы и субпродукты;

Впитывающие пеленки (очень много маленьких котят и щенков);

Средства по уходу: шампуни, капли от блох и клещей, препараты от глистов;

Предметы быта: подстилки, миски, ошейники, поводки, наполнители.

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