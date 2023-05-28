В микрорайоне Южный в Смоленске отключат холодную воду 29 мая. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии в микрорайоне Южный будет отключено холодное водоснабжение 29 мая. По информации мэрии, с 10 до 19 часов воды не будет по следующим адресам: пос. Тихвинка д.60, д.62, д.64, д.69 (Город мастеров), д.71, мкр. Южный д.8 (детский сад №35 «Василек»), д.25, д.25а, д.25б, д.25в, д.27, д.27а, д.27б, д.27в, д.29, д.29а, д.29б, д.29в, д.31, д.31а (МБОУ СШ №38), д.31б, д.33, д.75 , д.77, д.79, садовые товарищества в районе мкр. Южный и пос. Тихвинка.

Будет организован подвоз воды. Телефоны АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды до окончания промывки водопроводных сетей.

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