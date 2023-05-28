Анатолий Овсянкин подвёл итоги работы Смоленского городского Совета за 2022 год

Фото: Смоленский городской Совет.

Об итогах работы представительного органа власти рассказал на сессии председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Так, в 2022 году депутаты поддержали инициативу об увековечении памяти Ивана Гришина, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. В Смоленске появилась улица Полковника Гришина.

На территории мемориального комплекса «Памяти смолян, павших при исполнении служебного долга» у КДЦ «Губернский» открыт памятник Герою Советского Союза полковнику Григорию Бояринову.

Также за особые заслуги в области охраны здоровья, науки, просвещения в городе Смоленске, большой личный вклад в организацию и оказание медицинской помощи детям и их родителям в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 горсовет присвоил звание «Почётный гражданин города Смоленска» заведующей кафедрой инфекционных болезней у детей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доценту Антонине Ивановне Грековой (посмертно).

37 самым талантливым детям присуждены премии имён Гагарина, Глинки, Тенишевой.

Помимо этого, депутаты помогали многодетным семьям подготовиться к новому учебному году, навещали ветеранов Великой Отечественной войны, поддержали новогоднюю акцию «Елка желаний».

Горсовет стал одной из площадок проведения благотворительной ярмарки-выставки «От сердца к сердцу»», на которой были представлены сделанные детьми новогодние сувениры. Собранные средства направлены на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее «КП» писала, что депутаты горсовета приняли 24 решения о предоставлении нового жилья смолянам в 2022 году. В областном центре продолжается реализация муниципальной программы по переселению граждан.