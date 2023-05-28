Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2023 5:55

Резкое похолодание и ночные заморозки ожидаются в Смоленской области

Столбики термометров опустятся до -2
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Резкое похолодание и ночные заморозки ожидаются в Смоленской области.

Резкое похолодание и ночные заморозки ожидаются в Смоленской области.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

По информации Смоленского ЦГМC, в ночные часы 28 и 29 мая местами на территории области ожидаются заморозки -2°C...0°C. В воскресенье на территории региона будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер подует северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +2°C…+7°C, местами заморозки до -2°C, днем +15°C…+20°C.

В Смоленске: ночью +2°C…+4°C, днем +17°C…+19°C.

Атмосферное давление 742 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что в микрорайоне Южный в Смоленске отключат холодную воду 29 мая. Горводоканал проведет ремонтные работы на водопроводной линии.