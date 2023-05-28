Переселение смолян из аварийного жилищного фонда: новые решения городского Совета

Фото: Смоленский городской Совет.

Принятые решения позволят продолжить переселение смолян из аварийного жилья.

«Шесть вопросов о предоставлении квартир были в основной повестке дня, четыре мы включили дополнительно: комиссия по законности, регламенту и этике собралась на второе заседание и успела рассмотреть к сессии ещё несколько проектов решений», - пояснил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Фото: Смоленский городской Совет.

Принятые горсоветом решения позволят, как уточнил он, обеспечить расселение ещё более 420 квадратных метров жилья в шести аварийных домах Смоленска, расположенных на улицах Загорной, Энгельса, 1-й Северной, 2-й Восточной и в 1-м Зелёном переулке. Взамен смолянам будут предоставлены новые квартиры – на улице Попова или в микрорайоне Королёвка, специально приобретённые под эти цели за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов.

Переселение из аварийного жилищного фонда – одна из приоритетных программ. Соответствующие вопросы Смоленский городской Совет рассматривал на каждой из состоявшихся в этом году сессий. Депутаты приняли уже почти 70 решений, на основе которых смоляне смогут переехать в новостройки.