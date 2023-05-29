В Смоленске очистят от мусора территорию реки Днепр. Фото: пресс-служба администрации города.

Ежегодно в первое воскресенье июня в России отмечается Международный день очистки водоемов. По инициативе отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов пр Брянской и Смоленской областям 3 июня берег Днепра в городской черте освободят от мусора и поваленных деревьев, а акваторию Днепра – от коряг и забытых в реке сетей.

Праздник создан с целью донесения до общества необходимости очистки рек, морей, озер, прудов от различных загрязнений.

В мероприятии будут задействованы госрыбинспекторы и волонтеры, которые будут работать на очистке акватории главной реки нашего региона.

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