Чемпионат России по вольной борьбе состоится в Смоленске. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

В Смоленске состоится чемпионат России по вольной борьбе. Об этом рассказал глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

В чемпионате примут участие более 250 сильнейших спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, Армении, Монголии и Италии, в том числе неоднократных чемпионов России, Европы и мира.

Местом проведения станет дворец cпорта «Юбилейный».

7 июня пройдут предварительные поединки во всех весовых категориях. Начало – в 10:00.

8 июня в 10:00 начнутся утешительные поединки, 12:00 – финальные поединки во всех весовых категориях, 13:00 – торжественное открытие соревнований, 16:00 – награждение победителей и призеров, 17:00 – торжественное закрытие соревнований.

Читай также:

В Смоленске очистят от мусора территорию реки Днепр. Уборка пройдет в рамках Международного праздника.