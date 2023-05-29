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НовостиСпорт29 мая 2023 6:06

Чемпионат России по вольной борьбе состоится в Смоленске

Администрация города окажет организационную поддержку соревнованиям
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Чемпионат России по вольной борьбе состоится в Смоленске. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Чемпионат России по вольной борьбе состоится в Смоленске. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

В Смоленске состоится чемпионат России по вольной борьбе. Об этом рассказал глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

В чемпионате примут участие более 250 сильнейших спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, Армении, Монголии и Италии, в том числе неоднократных чемпионов России, Европы и мира.

Местом проведения станет дворец cпорта «Юбилейный».

7 июня пройдут предварительные поединки во всех весовых категориях. Начало – в 10:00.

8 июня в 10:00 начнутся утешительные поединки, 12:00 – финальные поединки во всех весовых категориях, 13:00 – торжественное открытие соревнований, 16:00 – награждение победителей и призеров, 17:00 – торжественное закрытие соревнований.

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