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НовостиПроисшествия29 мая 2023 7:56

Массовое ДТП с пострадавшими произошло на окружной Смоленска

На месте потребовалась помощь спасателей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Массовое ДТП с пострадавшими произошло на окружной Смоленска.

Массовое ДТП с пострадавшими произошло на окружной Смоленска.

Фото: Сергей ГАПОН

Несколько человек пострадали в массовом ДТП в Смоленском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Инцидент произошёл 28 мая в шестом часу вечера на Досуговском шоссе.

На место происшествия выехала автоцистерна, аварийно-спасательная машина и 6 спасателей.

По информации ведомства, в попутном направлении столкнулись 3 легковых автомобиля – «ВАЗ», «Инфинити» и «Шевроле Ланос». Пострадавших в аварии доставили в медицинское учреждение.

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