Массовое ДТП с пострадавшими произошло на окружной Смоленска. Фото: Сергей ГАПОН

Несколько человек пострадали в массовом ДТП в Смоленском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Инцидент произошёл 28 мая в шестом часу вечера на Досуговском шоссе.

На место происшествия выехала автоцистерна, аварийно-спасательная машина и 6 спасателей.

По информации ведомства, в попутном направлении столкнулись 3 легковых автомобиля – «ВАЗ», «Инфинити» и «Шевроле Ланос». Пострадавших в аварии доставили в медицинское учреждение.

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