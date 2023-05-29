Массовое ДТП с пострадавшими произошло на окружной Смоленска.
Фото: Сергей ГАПОН
Несколько человек пострадали в массовом ДТП в Смоленском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.
Инцидент произошёл 28 мая в шестом часу вечера на Досуговском шоссе.
На место происшествия выехала автоцистерна, аварийно-спасательная машина и 6 спасателей.
По информации ведомства, в попутном направлении столкнулись 3 легковых автомобиля – «ВАЗ», «Инфинити» и «Шевроле Ланос». Пострадавших в аварии доставили в медицинское учреждение.
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