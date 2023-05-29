В Смоленской области мужчина подрался с девочкой из-за сорванной сирени. Фото: «Пусть говорят Вязьма» в соцсети.

Житель Вязьмы устроил драку с двумя девочками из-за того, что они хотели нарвать цветущей сирени.

Инцидент произошел возле многоквартирного дома по улице Московская, сообщают жители райцентра в соцсетях. Мужчина увидел, что девочки собираются сорвать сирень и ударил одну из школьниц по лицу. Родители пострадавших обратились в полицию с заявлением об избиении.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 32-летний мужчина свёл счёты с жизнью в лесополосе. Повешенного местного жителя на окраине райцентра обнаружили прохожие.