Смолянам предлагают выбрать участок для размещения нового спортивного объекта. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске планируется строительство нового спортивного объекта. В ходе состоявшихся в начале мая публичных слушаний по вопросу размещения в районе эколого-биологического центра физкультурно-оздоровительного комплекса жители города предложили рассмотреть и другие территории.

В мэрии отмечают, что спортивный объект должен появиться в рамках федерального проекта «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)», всего же в России в течение трех лет планируют построить более 80 таких спорткомплексов.

Ознакомиться с предложенными вариантами и высказать свое мнение можно на сайте госуслуг.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске состоится чемпионат России по вольной борьбе. Администрация города окажет организационную поддержку соревнованиям.