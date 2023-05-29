Смоленская школа №39 стала победителем регионального этапа Президентских спортивных игр. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Школа №39 стала победителем регионального этапа Президентских спортивных игр. Об этом сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

В традиционных ежегодных соревнованиях приняли участие команды из Смоленска, Рославля, Вязьмы, Починка, Красного, Десногорска, Смоленского района.

Юноши и девушки боролись за победу в пяти спортивных дисциплинах – легкой атлетике, баскетболе, настольном теннисе, спортивном туризме, спортивном ориентировании.

– Учащиеся продемонстрировали свою выносливость, умение работать в команде и достигли высоких результатов. Поздравляю ребят с победой и желаю им дальнейших успехов в будущем! – написал Андрей Борисов.

Ранее «КП» писала, что чемпионат России по вольной борьбе состоится в Смоленске. Администрация города окажет организационную поддержку соревнованиям.