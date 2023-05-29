Александр Новиков вступил в должность первого заместителя мэра Смоленска. Фото: страница Александра Новикова в соцсети.

29 мая в администрации города представили нового заместителя мэра Александра Новикова. Ранее он занимал пост главы Десногорска, который покинул по собственному желанию.

– Это решение далось мне не легко, но каждый человек должен развиваться и идти дальше, особенно когда это требуется для блага общества, – написал Александр Новиков на своей странице в соцсети.

Ранее «КП» писала, что Александр Новиков покидает пост главы Десногорска. О его решении стало известно 26 мая.