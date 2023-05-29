Объявлены победители конкурса «Налоговый проект года»

Фото: Олеся КУВАТОВА.

26 мая 2023 года в Москве прошла церемония награждения победителей Премии в сфере корпоративного налогообложения, учрежденной РСПП и аудиторской компанией «Технологии доверия».

Премия учреждена в 2016 году с целью выявления лучшего опыта и экспертизы налоговых подразделений компаний, а также создания единого профессионального сообщества. Открывая церемонию, Президент РСПП Александр Шохин отметил, что конкурсы состоялись, несмотря на то, что бизнесу в 2022 году пришлось работать в условиях новых вызовов. Премии в сфере корпоративного налогообложения в номинации «Налоговый проект года» были удостоены компании «Группа Черкизово», ТМК и банк ВТБ. «Налоговым руководителем года» назвали руководителя налогового управления «Северстали» Ольгу Ваганову. За вклад в улучшение налогового климата в РФ и развитие эффективного взаимодействия между государством и бизнесом в сфере налогообложения отмечен директор по налогам Новолипецкого металлургического комбината Павел Коломенский.

Главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко отметил: «Для нас большая честь, что жюри конкурса высоко оценило наши инициативы в области автоматизации процессов налогообложения. По итогам успешной реализации проекта, помимо обеспечения выполнения требований законодательства по страновому отчету и значимого сокращения издержек на его составление, мы получили ряд очевидных дополнительных преимуществ. Это и верхнеуровневый взгляд на налоговые обязательства Группы, и повышение прозрачности налоговых процессов, и значительное улучшение качества налоговых данных. В дальнейшем мы планируем развивать позитивные эффекты проекта, поддерживать их актуальность, а полученный опыт использовать в других налоговых проектах».