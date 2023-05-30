«Библионочь – 2023» прошла в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Зрелищное социально-культурное мероприятие состоялось в центральной библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, открыл вечер литературно-поэтический этюд «СТИХиЯ чтения», посвященный юбилею Андрея Вознесенского. Прекрасные стихотворения поэта сопровождались музыкальными произведениями.

Развлекательную программу от КЦ «Заднепровье» открыли зажигательные мелодии в исполнении вокальной студии «Артис», которые позволили гостям старшего возраста вернуться в годы своей молодости, вспомнить популярные песни на стихи советских поэтов.

Завершилась «Библионочь» концертной молодежной программой «Музыка как разговор душ». Зажигательные номера смоленской группы «MAMA LET’S GO», играющей плясовой арт-рок, стали незабываемым событием акции и возможностью проявить свои танцевальные способности.

Весь вечер в фойе библиотеки работала площадка аквагрима. Для гостей библиотеки был организован буккроссинг, фотозоны, а в фойе расположилась книжная инсталляция.

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