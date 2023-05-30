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НовостиОбщество30 мая 2023 6:52

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Смоленской области 30 мая

Столбики термометров поднимутся до +24
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Смоленской области 30 мая.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Смоленской области 30 мая.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

30 мая после обеда местами в Смоленской области ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. Облачность будет переменной, подует западный ветер 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: +19°C…+24°C.

В Смоленске: +21°C…+23°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.

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