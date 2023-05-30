Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Смоленской области 30 мая.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
30 мая после обеда местами в Смоленской области ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. Облачность будет переменной, подует западный ветер 6-11 м/с.
Температура воздуха по области: +19°C…+24°C.
В Смоленске: +21°C…+23°C.
Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.
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