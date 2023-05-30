Товарооборот между Смоленской областью и Беларусью вырос более чем на 20%. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь Дмитрием Крутым.

Глава региона отметил, что Смоленская область входит в топ-3 партнеров Беларуси среди всех российских регионов. По итогам прошлого года товарооборот между Смоленщиной и Беларусью вырос более чем на 20% в сравнении с 2021 годом и составил свыше 3 млрд долларов.

– Обсудили с Дмитрием Николаевичем перспективы нашего дальнейшего сотрудничества в различных сферах. Это туризм, сельское хозяйство, предпринимательство, дорожное строительство, детский отдых, образование и молодежная политика.

Также договорились, что белорусские коллективы выступят на юбилейных мероприятиях, приуроченных к 1160-летию города Смоленска и 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, – написал Василий Анохин на своей странице в социальной сети.

Ранее «КП» писала, что Александр Новиков вступил в должность первого заместителя мэра Смоленска. Он покинул пост главы Десногорска по собственному желанию.