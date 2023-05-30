Новые дорожные знаки и ограждения установят на дорогах Смоленской области.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новые дорожные знаки и ограждения установят на дорогах Смоленской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Смоленскавтодора.
В планах – монтаж более 650 дорожных знаков и 482 погонных метра барьерного ограждения в Смоленске. На дорогах в области – свыше 3600 знаков и более 18 300 погонных метров ограждения.
Также рабочие установят больше 4200 дорожных сигнальных столбиков и нанесут дорожную разметку.
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