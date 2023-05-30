Смоленская область получит 550 млн рублей на ремонт сетей ЖКХ. Фото: смоленский филиал ПАО «Квадра».

Правительство одобрило решение о выделении региону 550 млн рублей на обновление сетей ЖКХ, которые во время своего визита поручил выделить Михаил Мишустин. Об этом сообщил врио губернатора Василий Анохин на своей странице в социальной сети.

Благодаря этой поддержке у области появится возможность отремонтировать и заменить 200 км сетей тепло- и водоснабжения в трех районах и построить новую котельную в Смоленске.

Всего с учетом дополнительных средств на 2023 и 2024 годы по программе Модернизация систем коммунальной инфраструктуры выделено почти 2 млрд рублей. По словам главы региона, планируется заменить поврежденные и ветхие трубы в десятках населенных пунктов 33 муниципальных образований.

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