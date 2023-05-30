В Смоленске «Зеленстрой» спиливает засохшие деревья

«Зеленстрой» спиливает засохшие деревья. Фото: пресс-служба администрации города.

Муниципальное учреждение «Зеленстрой» регулярно осуществляет мониторинг текущего состояния деревьев в Смоленске. Так, в ходе последнего обследования на территории областного центра специалистами были выявлены зелёные насаждения, которые полностью засохли.

Сотрудники учреждения приступили к их сносу. Как отмечают в мэрии, эти меры необходимы, в первую очередь, с точки зрения безопасности людей. Работы проведены сразу на нескольких участках – в сквере имени Гагарина, на улицах Жукова, Тухачевского, Николаева.

Отмечается, на месте ранее спиленных деревьев, специалисты высаживают новые. Как правило, это липа, рябина и клён.

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