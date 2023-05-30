В каких сферах чаще всего открывают новый бизнес в 2023 году?

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК).

ВТБ проанализировал данные собственного онлайн-сервиса регистрации бизнеса и выяснил, что самый популярный возраст для начала своего дела среди пользователей – 35-44 года, мужчины регистрируют компании в 1,5 раза чаще, чем женщины, а основной сферой для нового бизнеса стала интернет-торговля.

По формам бизнеса традиционно лидируют ИП. За весь 2022 год доля ИП, зарегистрированных с помощью сервиса, составила 81%, в первом квартале 2023 года – около 84%. Основное число регистраций проходит в Москве и Санкт-Петербурге (более 50%). По сравнению с прошлым годом их доля уменьшилась в пользу других регионов на 7%. В топ-5 наиболее активных городов вошли Екатеринбург, Барнаул, Уфа, Пермь, Новосибирск. За первый квартал 2023 года 40% новых компаний было зарегистрировано в сфере интернет-торговли. Среди других наиболее востребованных сфер для бизнеса – строительство, аренда и управление недвижимостью, грузовые перевозки, оптовая торговля, общепит и доставка продуктов, а также разработка ПО.

«Предприниматели все активнее осваивают работу с маркетплейсами, поэтому интернет-торговля закономерно стала одним из самых популярных направлений для регистраций бизнеса», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

На россиян в возрасте от 35 до 44 лет приходится 36% зарегистрированных компаний, около четверти открывают клиенты 25-34 лет, на третьем месте с долей 15% − пользователи 45-54 лет. Предприниматели в возрасте 18-24 лет занимают 13%, за год их доля выросла на 3%. На поколение старше 55 лет приходится 10% регистраций. Доля женщин, регистрирующих бизнес в первом квартале 2023 года, составила 37%, снизившись на 2% к прошлому году. На мужчин приходится 63% регистраций бизнеса.