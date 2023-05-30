В Смоленске определили победителей семейного конкурса

Фото: Смоленский городской Совет.

Конкурс проводился по инициативе регионального отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Крепкая семья», который координирует в регионе депутат Смоленского городского Совета Светлана Новикова. Она сообщила, что есть идея проводить это мероприятие ежегодно. Так, смоляне продемонстрировали свои кулинарные таланты и «Вкусные традиции семьи», рассказали о «Слагаемых семейного счастья» в стихах и эссе, сняли видеоролики о талантах и увлечениях, которые их объединяют. Поддержку во всех организационных моментах оказал депутат горсовета Александр Зеленский. По его словам, получился замечательный конкурс – настоящий праздник. На одной площадке собрались около 60 семей. В итоге более половины стали победителями в том или ином направлении. «Не перестаю удивляться, какие талантливые люди живут рядом с нами. Несмотря на разный достаток и социальное положение, у каждого из них есть одна связующая нить – семья. И пока у нас есть такие семьи, я отчётливо понимаю, что нам есть, для кого жить, строить и созидать», – отметил Александр Зеленский. В церемонии награждения также принял участие заместитель председателя Смоленского городского Совета Николай Шумейко, подчеркнувший особую важность политики «Единой России», которая уделяет большое внимание социальным гарантиям, защите детства и трудовым правам граждан. «Пусть в каждой семье будут гармония и радость. Любите и цените друг друга», – сказал Николай Шумейко.