Андрей Борисов взял на контроль ситуацию с пропажей крышек люков в Смоленске. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Андрей Борисов обратил внимание на ситуацию с открытым люком на набережной, возле детской площадки, о котором сообщили местные жители в соцсетях. Глава города поручил управлению муниципального контроля оперативно оградить опасный участок, определить собственника и закрыть люк крышкой.

По словам мэра, случаи воровства чугунных крышек люков в последнее время участились. Городским коммунальным службам поручено контролировать эту ситуацию и своевременно принимать меры.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске «Зеленстрой» спиливает засохшие деревья. На месте спиленных насаждений высаживаются новые.