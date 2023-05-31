Жители сами сделают выбор какие портреты выдающихся земляков разместить в центре Смоленска

Фото: администрация Смоленской области.

Напомним, в этом году исполнится 12 лет, как на улице Октябрьской Революции появилась Аллея выдающихся людей Смоленщины. На 24 столбах здесь разместили таблички с портретами знаменитых смолян.

В этом году в год 1160-летия Смоленска по поручению врио главы региона Василия Анохина установят ещё дополнительные таблички с портретами. Чьи это будут фотографии решать жителям.

Голосование проводится до 30 июня на портале Госуслуг - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/363770/.