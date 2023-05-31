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НовостиОбщество31 мая 2023 7:25

Жители сами сделают выбор какие портреты выдающихся земляков разместить в центре Смоленска

Голосование проходит на сайте Госуслуг
Источник:kp.ru
Фото: администрация Смоленской области.

Фото: администрация Смоленской области.

Напомним, в этом году исполнится 12 лет, как на улице Октябрьской Революции появилась Аллея выдающихся людей Смоленщины. На 24 столбах здесь разместили таблички с портретами знаменитых смолян.

В этом году в год 1160-летия Смоленска по поручению врио главы региона Василия Анохина установят ещё дополнительные таблички с портретами. Чьи это будут фотографии решать жителям.

Голосование проводится до 30 июня на портале Госуслуг - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/363770/.