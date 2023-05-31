Василий Анохин подвел итоги встреч с жителями Монастырщинского района

Фото: личная страница Василия Анохина ВКонтакте.

Василий Анохин после встречи с жителями Монастырщинского района рассказал на что его администрация обратив первоочередное внимание.

- В следующем году проведем реконструкцию обелиска, установленного в честь погибших в годы Великой Отечественной войны уроженцев близлежащих деревень, в деревне Гоголевка. Отремонтируем в этом году проблемные участки автодорог Монастырщина — Хиславичи (почти 4,5 км), Монастырщина — Любавичи (7 км) и Монастырщина — Починок (порядка 10 км). Отгрейдируем дорогу Монастырщина — Котово, проведем ремонт улиц 25 Сентября, Строителей, переулков Заозерный и Автомобилистов. В целом, на ремонт дорог в районе в нынешнем году выделено 12 млн рублей.

Кроме этого, специалистам Смоленскавтодора надлежит провести мониторинг наиболее аварийно-опасных дорожных участков в поселке и обеспечить там установку лежачих полицейских.

Берем в проработку вопрос организации освещения на улице Школьной в Монастырщине. Средств муниципального бюджета на эти цели недостаточно. Поручил главе района и руководителю профильного Департамента актуализировать проектную документацию и в течение двух недель представить мне все необходимые расчеты, - отчитался перед жителями области врио губернатора Смоленской области.