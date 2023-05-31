Редкое врожденное заболевание нашли у ребенка в Смоленской области

Редкое врожденное заболевание диагностировали у ребенка в Смоленской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Редкое заболевание диагностировали у новорожденного благодаря неонатальному скринингу. Это обследование помогает обнаружить 36 наследственных и врожденных заболеваний.

«Проведение расширенного неонатального скрининга повысило качество и доступность оказания медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями. Эта процедура позволяет снизить показатели детской заболеваемости, инвалидности и смертности», - рассказала заведующая медико-генетической консультацией Перинатального центра ОГБУЗ «Клиническая больница №1» Наталья Лукина.

Всего за пять месяцев 2023 года расширенный неонатальный скрининг прошло 2114 новорожденных.

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