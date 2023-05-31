Железнодорожники подвели итоги конкурса детского рисунка «Уступи дорогу поездам!»

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Железнодорожники подвели итоги детского конкурса «Уступи дорогу поездам!», организованного среди учащихся средней школы № 24 г. Смоленска с целью профилактики детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Всего в конкурсе приняли участие более 100 учеников 1-6 классов.

Юные художники в творческой форме рассказали о правилах поведения на железнодорожном транспорте, о которых узнали на уроках безопасности от 10-классников этой же школы. В торжественной обстановке во Дворце Культуры «Сортировка» авторам лучших работ, самым активным наставникам железнодорожники вручили памятные дипломы и подарки.

Проведение профилактических мероприятий в подобном формате позволяет закрепить знания, полученные детьми на уроках безопасности, тем самым снизить риск детского травматизма.