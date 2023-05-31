Смоленскавтодор начал ремонт дороги от Минки до Михейково и Шишкино. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автодор намерен отремонтировать участок протяженностью 7,7 км. В компании сообщили, что старое покрытие будет полностью заменено на новое.

Кроме того, в Ярцевском районе в 2023 году по нацпроекту отремонтируют участок протяжённостью 12,7 километров автодороги «Беларусь» Москва – граница Республики Белоруссия»-Хмелита-Холм-Жирковский-Яковлево.

Ранее "КП" писала, Василий Анохин поручил сдать мост через реку Вихра до 1 ноября 2023 года. В настоящее время готовность объекта составляет 75 процентов.