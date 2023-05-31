В Холмовской средней школе им. Героя Советского Союза П.М. Михайлова запланирован капитальный ремонт

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Хорошей новостью поделился врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в образовательное учреждение.

Сегодня в школе учится 400 ребят из посёлка Холм-Жирковского, а также других населённых пунктов района.

«Её техническое состояние оставляет желать лучшего. Исходя из этого, приняли решение включить школу для участия в 2024-2025 годах в федеральной программе по капремонту зданий. Договорились, что в первоочередном порядке отремонтируем здесь систему отопления, фундамент, цоколь, отмостку, а также проведём капитальный ремонт учебных кабинетов и коридоров», — сообщил о принятом решении глава региона, уточнив, что основной объём работ будет выполнен в каникулярный период, чтобы не создавать дискомфорта.

Кроме того, на базе школы развернут пункт изготовления маскировочных сетей. В этой работе участвуют и учащиеся.

«В школе учатся активные ребята, настоящие патриоты. Вместе с учителями и жителями района они плетут маскировочные сети для наших бойцов, находящихся в зоне СВО. Девушки-волонтёры рассказали мне, что уже в ближайшее время сетки будут переданы в зону

спецоперации», — отметил Василий Анохин, выразив благодарность и признательность жителям за активную гражданскую позицию.