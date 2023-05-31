Как улучшают качество медпомощи в районах Смоленщины

Фото: администрация Смоленской области.

Ельнинскую межрайонную больницу отремонтируют, а в Холм-Жирковском появится новое медучреждение. Такие решения врио губернатора Василий Анохин принял по итогам визитов в муниципалитеты и встреч с местными жителями.

В рамках посещения Ельнинского района глава региона побывал в местной межрайонной больнице, чтобы лично проверить, как ведётся дооснащение учреждения здравоохранения медицинским оборудованием. Сейчас здесь ремонтируют рентген-кабинет, после чего будет установлен маммограф.

Создание условий для качественного оказания медпомощи продолжится и далее.

«Выделим более 10 млн рублей Ельнинской межрайонной больнице. На эти средства в этом году там заменят лифты, в следующем — начнут проводить текущий ремонт и заменят окна», -поделился принятым решением глава региона.

Помощь из федерального центра

Также на прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Холм-Жирковский район. Он осмотрел местную больницу и поручил департаменту по здравоохранению подать заявку в Минздрав РФ на строительство в 2025 году в посёлке модульной участковой больницы. В новое здание планируется перевести детскую поликлинику. Помещения действующей поликлиники, где сегодня обслуживается около 1400 детей, требует основательного ремонта.

Отметим, что на строительство медучреждения регион может получить около 100 млн рублей в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Возведение модульных медицинских объектов успешно зарекомендовало себя. Так, в Холм-Жирковском районе уже была построена модульная Игоревская врачебная амбулатория.

По словам Василия Анохина, также в планах — отремонтировать дорогу к больнице и входную группу с обязательным созданием безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Завершить ремонт к сентябрю

Важное решение было принято и ещё по одному проблемному вопросу.

В 2021 году в Холм-Жирковскую больницу был приобретён рентгеновский диагностический стационарный комплекс, однако его не ввели в эксплуатацию.

Причина — нарушения, допущенные прежним руководством ЦРБ при подготовке помещения для установки аппаратуры. И, как следствие, отсутствие санэпидзаключения Роспотребнадзора, дающего разрешение на его использование.

«Категорически не приемлю такие подходы. Федеральный центр предоставляет нам значительные объёмы финансирования на закупку современного оборудования, которое нужно максимально оперативно поставить на службу людям. И мы не вправе саботировать эту работу, допуская подобные прецеденты», — жёстко отреагировал на ситуацию врио губернатора.

«По итогам обсуждения блоку здравоохранения и заведующему больницей поставлена задача в кратчайшие сроки завершить ремонт помещения и к сентябрю ввести рентген-аппарат в эксплуатацию», -отметил Василий Анохин.