В Смоленске врио губернатора поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

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Ранее, в День российского предпринимательства врио губернатора Василий Анохин в формате видеоконференции принял участие в форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия», который прошёл с участием Президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, глава региона стал гостем регионального форума «День предпринимателя» и открыл установочную сессию по поддержке предпринимательства.

Василий Анохин поздравил представителей малого и среднего бизнеса Смоленщины с профессиональным праздником и вручил участникам форума, внёсшим весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, благодарственные письма губернатора.

«Один из наших приоритетов - и моих, и моей администрации - обеспечить вам всестороннюю поддержку. Мы действительно рассчитываем на вас. Очень хотелось бы, чтобы вы развивали свой бизнес в регионе. Инвестиции в вас - это инвестиции в наше будущее. Вы являетесь источником не только налоговых доходов, но и развития в районах. Искренне желаю, чтобы таких людей у нас с каждым годом было больше», — подчеркнул в своём обращении Василий Анохин.

КСТАТИ

По итогам 2022 года число занятых в малом и среднем предпринимательстве на Смоленщине увеличилось до 167 тысяч, а самозанятых -почти до 22 тысяч человек. При этом оборот малых и средних предприятий вырос на 12,5%.