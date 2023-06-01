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НовостиОбщество1 июня 2023 4:40

В центре Смоленска прекратят движение транспорта в связи с празднованием Дня защиты детей

Несколько улиц будут закрыты для проезда до 14.00
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, 1 июня будет прекращено движение транспорта по по улицам Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Коммунистической), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от улицы Кирилла и Мефодия до площади Ленина).

По информации мэрии, вышеуказанные улицы будут закрыты для проезда с 7.30 до 14.00.

Ранее «КП» писала, что старый участок теплосети на улице Тенишевой капитально отремонтируют в Смоленске. Новые трубы покроют специальным антикоррозийным составом и тепловой изоляцией.