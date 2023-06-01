Василий Анохин проведёт открытую встречу с жителями Глинковского района. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В четверг, 1 июня, врио губернатора Василий Анохин проведёт встречу с жителями Глинковского района. Все желающие могут прийти к 16:00 в районный культурно-просветительский центр по адресу: с.Глинка, ул.Ленина, 5Б.

За два часа до начала мероприятия, с 14:00 будут работать руководители профильных направлений администрации. Обратиться к ним можно будет по вопросам:

– здравоохранения и культуры

– соцзащиты и образования

– строительства, ЖКХ и дорог

Ранее Василий Анохин подвел итоги встреч с жителями Монастырщинского района. Врио губернатора Смоленской области взял на контроль реконструкцию обелиска, ремонт дорог и освещения.