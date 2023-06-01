Фестиваль «Арт-Маяковский» состоится 3 июня в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В субботу, 3 июня, продолжит свою работу фестиваль «Арт-Маяковский». Как сообщил глава города Андрей Борисов, при благоприятной погоде он будет проводиться каждые выходные.

В этот раз для посетителей выступит Смоленский русский народный оркестр имени В.П. Дубровского с солистами Смоленской филармонии. Дирижёр - заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым Игорь Каждан.

По уже сложившейся традиции в программе фестиваля: выставки, мастер-классы, ярмарка сувенирной продукции, аквагрим и многое другое.

Начало – в 12:00.

Читай также:

В центре Смоленска прекратят движение транспорта в связи с празднованием Дня защиты детей. Несколько улиц будут закрыты для проезда до 14.00.