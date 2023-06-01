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НовостиОбщество1 июня 2023 11:59

Театрализованный праздник «Подари улыбку миру!» прошёл на центральной площади Смоленска

Для детей выступили творческие коллективы города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Театрализованный праздник «Подари улыбку миру!» прошёл на центральной площади Смоленска. Фото: пресс-служба администрации области.

Театрализованный праздник «Подари улыбку миру!» прошёл на центральной площади Смоленска. Фото: пресс-служба администрации области.

На площади Ленина в Смоленске прошёл детский театрализованный праздник «Подари улыбку миру!», приуроченный к Международному дню защиты детей.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в ходе мероприятия состоялся традиционный конкурс рисунка на асфальте, а также выступили смоленские творческие коллективы.

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