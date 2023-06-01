Театрализованный праздник «Подари улыбку миру!» прошёл на центральной площади Смоленска. Фото: пресс-служба администрации области.

На площади Ленина в Смоленске прошёл детский театрализованный праздник «Подари улыбку миру!», приуроченный к Международному дню защиты детей.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в ходе мероприятия состоялся традиционный конкурс рисунка на асфальте, а также выступили смоленские творческие коллективы.

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