В центре Смоленска почти на два месяца ограничат движение транспорта. Фото: пресс-служба администрации города.

Во время проведения работ по реконструкции ливневой канализации с 2 июня по 31 июля будет ограничено движение транспорта в центре Смоленска.

По информации мэрии, в течение двух месяцев ограничение будет действовать по улицам Дзержинского (от остановки общественного транспорта по улице Пушкина до дома 51 по улице Дзержинского) и Пржевальского (от улицы Бакунина до стадиона «Спартак»).

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