В Смоленске пропал 15-летний подросток

1 июня добровольцы ПСО «Сальвар» сообщили о поисках пропавшего Глеба Моисеева. 15-летний школьник ушёл из дома на улице Рыленкова и не вернулся.

Приметы – рост 175 сантиметров, среднее телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.

Подросток был одет в кепку чёрную с наклейкой «очки», ярко-синюю футболку и ярко-синие шорты. При себе имел сменную одежду: серые штаны с накладными карманами, чёрную жилетку.

Всех, у кого есть информация о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8 (919) 045 93 99.

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