Беспилотники атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Около 3 часов ночи 2 июня в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса.

Как сообщил глава региона Василий Анохин, пострадавших и критических повреждений в результате атаки нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий.