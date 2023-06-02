Анатолий Овсянкин наградил 25 юных музыкантов и художников

Фото: smolsovet.ru.

1 июня в Смоленской областной филармонии состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премий имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой.

Дипломы и свидетельства о занесении в Книгу почёта школьников города-героя лучшим учащимся детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ Смоленска вручил председатель горсовета Анатолий Овсянкин вместе с заслуженным работником культуры Российской Федерации Вячеславом Новиковым и заслуженным художником России Верой Самариной.

Премия имени М.И. Глинки учреждена Смоленским городским Советом 25 лет назад, премия имени М.К. Тенишевой на год младше – вручается с 1999 года.

Фото: smolsovet.ru.

«Награждённые сегодня ребята – наша гордость, дарования города-героя Смоленска. Несмотря на свой возраст, они очень уверенно идут к новым творческим высотам, растворяются в любимом деле, владеют искусством трудолюбия. Я уверен, что среди них – будущие заслуженные работники культуры Российской Федерации, отличные преподаватели, известные художники и музыканты», - подчеркнул председатель Смоленского городского Совета.

Анатолий Овсянкин также поблагодарил и поздравил наставников и родителей лауреатов.

Гости церемонии смогли поближе познакомиться с творчеством победителей: работы юных художников – лауреатов премии имени Марии Клавдиевны Тенишевой – были представлены в холле филармонии, затем концерт на одной из главных сцен региона дали обладатели премии имени Михаила Ивановича Глинки.

На основании решения горсовета, принятого 20 апреля, за творческие достижения в сфере музыкального искусства премия имени М.И. Глинки присуждена в 2023 году 15 учащимся из пяти учреждений дополнительного образования. Семь из них занимаются в детской музыкальной школе № 5 им. В. П. Дубровского: Вероника Андреенкова, Ксения Дубровская, Софья Кузьмина, Полина Лапаева, Вероника Мисоченко, Варвара Михеева, Ксения Шматовская. Также обладателями этой премии стали три учащихся детской музыкальной школы № 1 имени М.И. Глинки: Евгения Дмитриева, Злата Леонова, Никита Твердяков. Ещё два лучших юных музыканта – из детской школы искусств № 3 им. О. Б. Воронец: Захар Москалёв и Илья Парфёнов. Детская школа искусств № 8 им. Д.С. Русишвили подготовила двух лауреатов: Даниила Хайкина и Софию Чернявскую. А детская школа искусств имени М.А. Балакирева привела к награде свою учащуюся Ольгу Романову.

За творческие достижения в изобразительном искусстве премией имени М.К. Тенишевой горсовет решил наградить в этом году восемь учащихся детской художественной школы им. М.К. Тенишевой: Валерию Барковскую, Серафиму Долосову, Полину Иванову, Анастасию Игнащенкову, Маргариту Кулешову, Валерию Магер, Валерию Стальмакову, Романа Храпова. Также лауреатами стали Злата Кузьмина и Алиса Трушечкина из детской школы искусств имени М.А. Балакирева.

К смолянам в ходе церемонии награждения обратилась концертмейстер детской музыкальной школы № 5 имени В. П. Дубровского Елена Повышева. Двадцать пять лет назад ей посчастливилось стать одним из первых шести лауреатов премии М.И. Глинки.