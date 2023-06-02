СК возбудил уголовное дело по факту избиения юной смолянки сверстниками. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Следственный комитет Смоленской области возбудил уголовное дело по факту избиения девочки группой подростков в Вязьме.

Видеозаписью произошедшего поделились смоляне в социальной сети. На кадрах несовершеннолетнюю избивали и оскорбляли ровесники. Инцидент произошёл 12 мая в районе улицы 25 Октября смоленского райцентра.

Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, в ближайшее время будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске пропал 15-летний подросток. «Сальвар» обьявил поиски мальчика.