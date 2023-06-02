Василий Анохин проинспектировал ход ремонта дороги в Глинковском районе. Фото: пресс-служба администрации области.

Глава региона Василий Анохин проинспектировал ход ремонта дороги в Глинковском районе. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядная организация выполняет ремонт 8,1 км автодороги Глинка-Бердники, которая ведет в районный центр от автомобильной дороги «Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Республикой Беларусь»-Спас-Деменск-Ельня-Починок.

Подрядчик завершил укладку нижнего слоя. Сейчас отсыпаются обочины, делаются остановочные карманы, съезды, и на следующей неделе дорожные строители приступают к укладке верхнего слоя.

Работы планируется завершить летом 2023 года.

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