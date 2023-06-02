«Фестиваль уличной еды» Street food Russia пройдёт в Смоленске 5-6 августа. Фото: пресс-служба администрации города.

5-6 августа в Смоленске пройдет «Фестиваль уличной еды» Street food Russia. Свои проекты планируют представить более 30 рестораторов, гастроэнтузиастов и производителей ремесленных продуктов из ряда регионов России.

По информации организаторов, площадкой проведения фестиваля станет центральная аллея Смоленска – улица Ленина.

Кулинары представят гостям праздника не только классику уличной еды, но и экспериментальные блюда. Также у присутствующих будет возможность продегустировать смоленскую кухню – лапуны, тыквенное мороженое с попкорном из гречи, кундюмы, конфеты из бородинского хлеба и творожного сыра с клюквой, смоленскую кашу, кролика "Кутузов" и другие.

Участники смогут посетить гастрономические экскурсии, мастер-классы по изготовлению глиняных игрушек, поделок из соломы, вяземского пряника и стеки. Развлекать гостей будут артисты уличного театра, ходулисты и уличные музыканты.

Помимо этого, в рамках фестиваля состоятся дневные кинопоказы фильмов мирового и отечественного кинематографа под открытым небом на площадке проведения фестиваля и насыщенная культурно-познавательная программа в кинотеатре «Современник».

Ранее «КП» писала, что фестиваль «Арт-Маяковский» состоится 3 июня в Смоленске. В этот раз для посетителей выступит Смоленский русский народный оркестр имени В.П. Дубровского.