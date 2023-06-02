Глава Смоленска Андрей Борисов посетил пункт отбора на военную службу по контракту. Фото: страница глав города Андрея Борисова в соцсети.

Мэр Смоленска Андрей Борисов ознакомился с условиями, в которых происходит отбор на контрактную службу и пообщался с руководством и сотрудниками центра.

– С каждым днем все больше смолян вступают в ряды защитников Отечества, используя такую возможность, как служба по контракту. В пункт отбора попадают претенденты после того, как пройдут военно-врачебую комиссию, – рассказал глава города на своей странице в соцсети.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 и непосредственно в пункте отбора на ул. Маршала Жукова, 12/2, тел. 8(4812) 68-71-45 или в военном комиссариате на ул. Рыленкова, 16, тел. 55-22-86.

Ранее «КП» писала, что беспилотники атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области. Об этом сообщает врио губернатора Василий Анохин.